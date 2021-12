Auch im Winter in Bewegung bleiben

Bewegungsapparat geschmeidig halten

Bei vielen Betroffenen führen die Schmerzen dann zu einem ausgeprägten Schonungsverhalten. „Doch damit wählen sie den falschen Weg, denn Gelenke leben von Bewegung“, so Prim. Kuschnig. Trotz Kälte sollten Rheuma- und Arthrose-Patienten nicht auf Spaziergänge verzichten. Die frische Luft stärkt gleichzeitig das Immunsystem. Unterkühlungen gilt es dabei jedoch zu vermeiden. Sonst ziehen sich die Blutgefäße zusammen, die Zahl der Abwehrzellen sinkt, und Erkältungs- oder Grippeviren haben leichtes Spiel. Warm einpacken, Mütze, Schal, Handschuhe und Winterstiefel anziehen, bevor es nach draußen geht - das ist bei einem Spaziergang oder im Alltag genau richtig. Bei sportlichen Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren sieht dies jedoch etwas anders aus. Dabei wird einem nämlich schnell zu warm. Hier am besten so anziehen, dass es sich anfangs leicht kühl anfühlt bzw. man die erste Schicht ablegen kann. Funktionsbekleidung ist dazu am besten geeignet. Wer direkt aus dem Warmen in die Sporteinheit draußen startet, riskiert Verletzungen. Daher unbedingt vorher die Muskeln gut aufwärmen.