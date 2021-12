Mit Handschuhen Ärger über Putzmuffel Ende setzen

Partner in Singapur

Als Alternative zum Gummi-Einweg-Handschuh sind die ElephantSkin-Modelle richtige Trendprodukte. „Während unter Plastikhandschuhen sehr leicht Schweiß und Hautirritationen entstehen, sind unsere atmungsaktiv“, sagt Reifeltshammer. Die nächsten Schritte? In Singapur hat man bereits einen Vertriebspartner, bald soll auch Dubai erobert werden. „Uns kann es nicht schnell genug gehen, aber wir lernen damit umzugehen, dass Wandel seine Zeit braucht“, so Reifeltshammer.