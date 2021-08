Biogena will den Geschmack der Zukunft treffen

Auch an Rebel Meat beteiligt

So hält man eine Beteiligung an der Pflanzentechnologiefirma Phytoniq, die auf den Anbau von regional nicht verfügbaren Pflanzen spezialisiert ist. Auch bei Rebel Meat, wo sich alles um die Reduzierung des Fleischverbrauchs dreht, ist Biogena an Bord. Die Burger-Laibchen der Lebensmittelmarke werden übrigens auch im Ikuna-Resort in Natternbach serviert.