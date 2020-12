Innviertler entwickelte smarte Handschuhe

Schon in sieben Ländern vertreten

Das ElephantSkin-Modell kann dreißig Mal gewaschen werden ohne seine Wirkung zu verlieren. Aktuell sind die in Europa hergestellten Produkte schon in mehr als 20.000 Geschäften in sieben Ländern erhältlich, in Österreich bei Unimarkt und der Drogeriemarktkette Müller.