Juweliere hoffen stark auf das Weihnachtsgeschäft

Neusiedler Goldschmiedin ist kreativ

Ähnlich geht es Irene Pinter-Kaintz aus Neusiedl am See. Sie hat Geschäfte in Frauenkirchen und Neusiedl. Während des Lockdowns ist es auch hier möglich, mit Click and Collect Schmuck zu bestellen. Die Chefin selbst „vertreibt“ sich die Zeit ohne Kundschaft in ihrer Werkstätte.