„Starfield“: Neue Einblicke in das Weltraum-RPG

Allzu viel ist bislang nicht über Bethesdas „Starfield“ bekannt, mit dem die Spieleschmiede Gamer ab dem 11.11.2022 auf Xbox Series X|S und PC in ein neues Rollenspiel-Universum fernab von „Fallout“ und „The Elder Scrolls“ aufbrechen lässt. Wohin die Reise mit dem Weltraum-RPG gehen soll, verraten Game Director Todd Howard, Studio Director Angela Browder und Art Director Matt Carofano in einer neuen Video-Serie namens „Into the Starfield“. Wir zeigen die erste Episode.