Mordalarm in Wien: Frau tot in Keller gefunden

In einem Keller in Wien-Brigittenau ist am Dienstag eine Frauenleiche gefunden worden. Ermittler gehen von Fremdverschulden aus - nach dem Lebensgefährten der 60-jährigen Frau wird derzeit gefahndet. Die Tochter hatte die Einsatzkräfte verständigt und ihre Mutter als vermisst gemeldet.