Bauaufträge ohne „Erlaubnis“ sorgen für Wirbel

Chaos pur in der Amtsstube von St. Florian am Inn! Für ein großes Baulos in der Gemeinde wurden mehrfach Aufträge ohne den dafür notwendigen Beschluss des Gemeinderats vergeben, die Kosten explodieren. Wer dahinter steckt ist unklar. Im Kreuzfeuer der Kritik steht VP-Bürgermeister Bernhard Brait.