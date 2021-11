Wegen Impfpflicht: Polizisten üben den Aufstand

Am Dienstag wurde ein ungezeichneter „offener Brief“ öffentlich, der laut Eigendefinition von „kritischen und wachsamen Polizisten aus Vorarlberg, die ihren demokratischen und moralischen Kompass noch nicht verloren haben“, stammt und an diverse öffentliche Institutionen, Parteien, Interessensvertretungen sowie an die „alternative Presse“ gerichtet ist.