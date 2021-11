Gesetzesentwurf: Der Weg bis zur Covid-Impfpflicht

Danach sollen Beschlüsse von Nationalrat und Bundesrat das Inkrafttreten des Gesetzes mit Anfang Februar ermöglichen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Österreich ist mit diesem Gesetz zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht Pionier in Europa. In anderen Ländern wie in Deutschland wird darüber nachgedacht, es den Österreichern gleichzutun.