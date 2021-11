Impfpflicht: Industrie warnt vor Fachkräftemangel

Fachkräfte ins Ausland?

In Zeiten des Fachkräftemangels sei dies „ausgesprochen schädlich für alle Bereiche der Wirtschaft“. Ausländische Mitarbeiter seien „nicht sehr an den Standort gebunden“ und es würden auch in „den Nachbarländern Deutschland, Schweiz, Italien, aber auch in Slowenien, Ungarn, Tschechien und Slowakei Fachkräfte dringend gesucht“.