Austria Lustenau mit 0:0 beim GAK in Winterpause

SC Austria Lustenau hat beim letzten Auftritt in der 2. Fußball-Liga in diesem Jahr den 13. Saisonsieg verpasst. Der Herbstmeister trennte sich am Freitagabend auswärts vom GAK torlos und hält damit nach 16 Spielen bei 38 Punkten. Der Vorsprung auf den nicht-aufstiegsberechtigten Verfolger FC Liefering wuchs zumindest bis Samstag auf sechs Zähler an. Da sind die „Jungbullen“ in Grödig gegen den Kapfenberger SV im Einsatz.