Hamsterkäufe: „Nutze nur Aktionen aus“

Die leer geräumten Klopapierregale in Supermärkten wurden im ersten Lockdown 2020 zum Sinnbild für Verunsicherung in der Bevölkerung. Viele Menschen hamsterten regelrecht Hygieneartikel und unverderbliche Lebensmittel. Heute, 20 Monate später, hat sich in Wien anscheinend wenig geändert. Kunden karren übervolle Einkaufswagerln aus den Geschäften. Die WC-Rollen stapeln sich in den Körben. Die Ladenfächer bleiben ausgedünnt zurück. Auch bei Nudeln ist die Nachfrage groß.