Lockdown: Gehen uns Nudeln und WC-Papier aus?

Wie im Lockdown Nr. 1 sind Hygieneartikel und Teigwaren wieder heiß begehrt. In Märkten stehen Kunden vereinzelt vor leeren Regalen. Die Konzerne beteuern: Die Versorgung ist gesichert! Die leer geräumten Klopapierregale in Supermärkten wurden im ersten Lockdown 2020 zum Sinnbild für Verunsicherung in der Bevölkerung. Heute, 20 Monate später, hat sich in Wien anscheinend wenig geändert.