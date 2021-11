Nutztierhaltung global zweitgrößte CO2-Verursacher

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die extensive Fleischproduktion und -konsumation Hauptursachen für CO2-Emissionen sind, so VIER PFOTEN Vorstandsvorsitzender Josef Pfabigan: „Wir brauchen sofortige Veränderungen, sowohl auf politischer Ebene als auch in der Industrie. Nur so können Konsumenten Schritt halten und sich auf eine Verhaltensänderung einstellen.“