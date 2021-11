47 Hauben-Küchen sorgen für Kunst auf den Tellern

Regionalität und Qualität

Martina und Karl Hohenlohe, die Herausgeber des Gourmet-Führers in Österreich, hoben dabei gleich drei Lokale in den Vier-Hauben-Status: das Bootshaus in Traunkirchen, in dem Lukas Nagl aufkocht, das OIS im Mühltalhof in Neufelden, in dem Philip Rachinger in der Küche den Ton angibt und der Holzpoldl mit Manuel Grabner, der sich in der 2022er-Ausgabe des Gault&Millau das Prädikat „Tausendsassa“ verdient hat. Ein uneingeschränktes Kompliment, wie betont wird. Aromatik und Kreativität werden im OIS gelobt, in dem mit Daniel Schicker auch der Sommelier des Jahres tätig ist.