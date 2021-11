Auto von „Geisterfahrer“ im Innviertel beschädigt

Zu einem skurrilen Vorfall kam es am Abend des 2. November am Grenzübergang Alte Brücke von Burghausen nach Hochburg-Ach in Oberösterreich. Ein 53-Jähriger querte mit seinem Pkw entgegen der Einbahn die Brücke. Er erstattete bei der Polizeiinspektion Hochburg Anzeige, da eine unbekannte Frau deshalb auf seine Motorhaube eingeschlagen haben soll und mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht hatte.