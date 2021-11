„Im Ballroom war Liebe - das tut uns allen gut“

Der Jury-Job bringt auch viel Öffentlichkeit mit sich. Die Zuseher machen sich ein Bild. Wie gehen Sie mit deren Bewertungen um?

Wie genau die Menschen mitverfolgen, was ich trage und wie ich bewerte, damit hab’ ich ehrlich nicht gerechnet, auch wenn ich durch meinen kurzfristigen Einsatz in der vorletzten Staffel schon mitbekommen habe, wie sehr man im Fokus steht. Es gibt verschiedene Meinungen, das ist okay so. Man kann nicht Everybody’s Darling sein.