„Dancing Stars“: Wegen Lockdown niemand raus!

Eigentlich hätten am Freitagabend am Ende der Sendung noch jene zwei Paare, die am wenigsten Punkte bekommen hatten, in einem Tanz gegeneinander antreten müssen, um zu entscheiden, wer ins Finale einzieht. Doch es kam ganz anders. Statt des Tanzes widmete der ORF die letzten Minuten der Sendung der Liebe. Unter dem Vorwand, sie hätte noch nicht in der Sendung getanzt, wurde die Jurorin Maria Santner auf das Tanzparkett gelockt, wo plötzlich auch ihr Lebensgefährte Marco Angelini auftauchte, der ihr live in der Show einen Heiratsantrag machte, den Santner überglücklich mit einem deutlichen „Jaaaa!“ annahm.