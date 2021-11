„Dancing Stars“ im Disco-Fieber ließen Jury jubeln

Die „Dancing Stars“ luden am Samstag zum „Saturday Night Fever“ in den ORF-Ballroom. Coole Disco-Beats, urige Schlagerhits und jede Menge Jurylob stand bei der Show vor dem Halbfinale auf dem Programm. Kein Wunder, dass dieses Mal keines der verbliebenen vier Paare die Tanzschuhe einpacken musste. Dennoch gaben Caroline Athanasiadis, Kristina Inhof, Bernhard Kohl und Jasmin Ouschan alles: Die Punkte aus dieser Show fließen nämlich in der nächsten Woche in die Wertung ein - und dann geht‘s um den Aufstieg ins Finale!