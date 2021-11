Was trotz Lockdown jetzt noch geöffnet hat

Am Rathausplatz kann bald wieder am Eis gekurvt werden, der Christkindlmarkt musste aber schließen. Hallenbäder haben für Schulen und bald auch fürs Impfen geöffnet, aber nicht für Vereine. So ganz nachvollziehbar sind die Lockdown-Maßnahmen ja nicht. Wir versuchen Klarheit ins Regel-Wirrwarr zu bringen.