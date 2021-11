Meinl-Reisinger: Lockdown ist „überzogen“

Für alle, die sich bisher an alles gehalten haben, geimpft sind und sich getestet haben, sei das „ein Schlag ins Gesicht“, so Meinl-Reisinger. Sie könne die Haltung jener „die schreien: ‚Hurra, wir haben einen Lockdown‘“, nicht nachvollziehen, sagte die NEOS-Chefin am Montagabend. Denn eine Einschränkung der Freiheit müsse begründet sein. Da ein Großteil der Österreicher doppelt geimpft und 1,2 Millionen Menschen einen dritten Stich bekommen haben, sieht die Politikerin hier keinen Grund für einen Lockdown.