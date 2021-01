Ministerin will Microsoft, Lehrer und Eltern nicht

Open-Source-Tools in Schulen erprobt und bewährt

In vielen Schulen in Baden-Württemberg nutze man seit Jahren erfolgreich Open-Source-Software, deren Quellcode für jedermann einsehbar ist und die kostenlos genutzt werden kann. Genannt wird hier etwa die E-Learning-Plattform Moodle, das Videokonferenzsystem Bigbluebutton, das Gratis-Officepaket Libreoffice, der E-Mail-Client Thunderbird oder der Cloud-Speicher Nextcloud. Damit stünden freie Anwendungen zur Verfügung, die „den Funktionsumfang von MS 365 abdecken oder übertreffen“.