FPÖ plant Klage beim Verfassungsgerichtshof

Der Wille sei da, es gehe jetzt nur noch um die juristische Formulierung, erklärt Smolej. Hintergrund ist die Frage, ob ein Lockdown für Geboosterte, also dreifach Geimpfte, gerechtfertigt ist, da diese Gruppe ja durch die Immunisierung als kaum gefährdet gilt. „Als dreifach geimpfter Österreicher, der angeblich immunisiert ist und nicht infektiös sein kann, muss ich wie Tausende andere in Quarantäne“, poltert Binder in FPÖ-Manier.