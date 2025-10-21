„Wir glauben, dass alles in Ordnung gewesen ist“

Seit der Vorwoche steht die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ unter Kuratel des Landes. Wie berichtet, wurde ein Regierungskommissär eingesetzt. Laut der Raiffeisenlandesbank Burgenland könnte es einen Einspruch geben. Generaldirektor Rudolf Könighofer verwies auf ein eigenes Gutachten, wonach die Vorgänge im Unternehmen in Ordnung gewesen seien. Aktuell würde man sich mit Anwälten und den Miteigentümern – der Erste Bank und der Stadt Eisenstadt, die einen kleinen Anteil hält – abstimmen. Ein Einspruch hat aber keine aufschiebende Wirkung.