„Wir glauben, dass alles in Ordnung gewesen ist“

In der Causa „Neue Eisenstädter“ überlegen die Eigentümer einen Einspruch gegen die Einsetzung eines Regierungskommissärs durch das Land einzulegen. Von Seiten der Raiffeisenlandesbank wurde dabei auf ein eigenes Gutachten verwiesen, wonach im Unternehmen alles korrekt abgelaufen sei.
Seit der Vorwoche steht die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ unter Kuratel des Landes. Wie berichtet, wurde ein Regierungskommissär eingesetzt. Laut der Raiffeisenlandesbank Burgenland könnte es einen Einspruch geben. Generaldirektor Rudolf Könighofer verwies auf ein eigenes Gutachten, wonach die Vorgänge im Unternehmen in Ordnung gewesen seien. Aktuell würde man sich mit Anwälten und den Miteigentümern – der Erste Bank und der Stadt Eisenstadt, die einen kleinen Anteil hält – abstimmen. Ein Einspruch hat aber keine aufschiebende Wirkung.
Regierungskommissär als „Herausforderung“
„Wir haben nichts gegen Transparenz“, betont Könighofer. Mit dem Regierungskommissär sitze nun aber jemand im Unternehmen, der das tägliche Geschäft mitbestimmen würde, bei dem z.B. 500 Mietverträge auf dem Tisch liegen. „Das ist eine Herausforderung, die noch gar nicht absehbar ist.“ Das Land als Prüfbehörde habe grundsätzlich jede Möglichkeit, alle Unterlagen einzusehen.
Generaldirektor vertraut auf Rechtsstaat
Zu den früheren Verhandlungen mit dem Land bezüglich einer Übernahme wollte sich Könighofer nicht äußern. Er verwies auf den U-Ausschuss geben und das Verfahren nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG). „Ich vertraue auf den Rechtsstaat und die Verfahren“, so Könighofer.
