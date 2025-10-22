120 Kilometer im schnellen Schritt rund um den See

Parallel dazu zeigen 2000 Schüler ab zehn Jahren aus Österreich und Ungarn bei der Initiative „School of Walk“, was in ihren Beinen steckt. Ausgangspunkt ist Neusiedl. „Walky“, die jüngste Tour-Variante mit sechs Kilometern, gilt Kindern der 3. und 4. Volksschulklasse. Die Strecke geht vom Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen aus. Wer mitmachen will, findet Infos über alle Events und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.burgenlandextrem.com vor.