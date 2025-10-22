Vorteilswelt
Das Abenteuer ruft!

120 Kilometer im schnellen Schritt rund um den See

Burgenland
22.10.2025 06:00
Am 23. Jänner geht die Extrem-Tour in die nächste Runde.
Am 23. Jänner geht die Extrem-Tour in die nächste Runde.(Bild: Verein Burgenland Extrem)

Ob es darum geht, einen Ozean zu überqueren, einen Berg zu bezwingen oder Österreichs größten See im Winter zu umrunden – die ganz besonderen Herausforderungen bewegen die Menschen. Das nächste Abenteuer vor der Haustür wartet schon auf alle Sportbegeisterten, die das Außergewöhnliche suchen.

Was mit 60 Startern im Kleinen begann, hat sich zum Mega-Event der Extraklasse entwickelt: Die „Burgenland Extrem Tour“ feiert in der kommenden Saison unter dem Motto „Mission 26“ ihr 15-jähriges Jubiläum – mit bewährten Formaten, neuen Erlebnissen und einem starken Bekenntnis zu mehr Tatendrang in der freien Natur für alle Generationen.

Der Mensch mittendrin
„Wir wollen Menschen in Bewegung bringen und ihnen das wohltuende Gefühl der Erschöpfung wieder näherbringen. Hier zählt die Zeit – die Zeit, die man sich nimmt. Hier zählt der Weg – der Weg, den man geht. Und mittendrin: der Mensch. Der Mensch, der sich selbst wieder genügt“, erklärt das Veranstalter-Trio Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt seine Philosophie.

Start in Oggau
Am 23. Jänner ist es erneut so weit, zeitig in der Früh geht’s los. In der 15. Auflage der einzigartigen Bewegungsexpedition machen sich hartgesottene Ausflügler auf den Weg rund um den Neusiedler See – mitten durch die Weite des UNESCO-Welterbes, mitten durch den Winter! Gestartet wird in Oggau, Hegykö, Apetlon und Neusiedl. Zur Auswahl stehen 120, 80, 60 und 30 Kilometer.

In Neusiedl dürfen Volksschulkinder an den Start.
In Neusiedl dürfen Volksschulkinder an den Start.(Bild: Benjamin Steinhofer)

Parallel dazu zeigen 2000 Schüler ab zehn Jahren aus Österreich und Ungarn bei der Initiative „School of Walk“, was in ihren Beinen steckt. Ausgangspunkt ist Neusiedl. „Walky“, die jüngste Tour-Variante mit sechs Kilometern, gilt Kindern der 3. und 4. Volksschulklasse. Die Strecke geht vom Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen aus. Wer mitmachen will, findet Infos über alle Events und die Möglichkeit zur Anmeldung unter  www.burgenlandextrem.com vor.

Bike-Abenteuer für Sportliche
Für alle, die lieber auf zwei Rädern unterwegs sind, fällt bereits einen Tag zuvor, 22. Jänner, in Oggau der Startschuss. Unter dem Slogan „Bike 224 Meilen“ kann auf 360 Kilometern rund um den Neusiedler See kräftig in die Pedale getreten werden. Michael Oberhauser: „Das Abenteuer kann beginnen!“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
