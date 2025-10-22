Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Strom und Gas

Ärger über die Erhöhung der Netzgebühren

Burgenland
22.10.2025 10:56
Die Gebühren für das Gas- und Stromnetz werden im kommenden Jahr wieder erhöht – im Burgenland ...
Die Gebühren für das Gas- und Stromnetz werden im kommenden Jahr wieder erhöht – im Burgenland besonders stark.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Die Abgaben steigen im Burgenland besonders stark an. Wer ist schuld? FPÖ und ÖVP üben Kritik an der Landesregierung. 

0 Kommentare

Die Netzgebühren ziehen im kommenden Jahr erneut deutlich an. Das Burgenland ist besonders stark betroffen. Beim Strom steigen die Entgelte um 16,1 Prozent, bei Gas sogar um ein Viertel. ÖVP und FPÖ üben deswegen Kritik am Land. Die rot-grüne Landesregierung habe diese Mehrbelastung zu verantworten, meint etwa ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits.

Bund sei gefordert
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nimmt hingegen den Bund in die Pflicht: Dieser müsse die Erhöhung der Netzentgelte aussetzen. Mittelfristig brauche es zudem strukturelle Maßnahmen gegen die steigenden Netzkosten und einen bundesweit einheitlichen Netztarif.

Dämpfung erreicht
Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie, verweist darauf, dass die Netztarife von der Bundesbehörde E-Control festgelegt und per Bescheid an die Netzbetreiber an die Kunden weiterverrechnet werden. „Nur durch das Ersuchen der Netz Burgenland zur Glättung der Kostenweiterverrechnung konnte eine Dämpfung um rund ein Drittel erreicht werden“, so Sharma.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 18°
Symbol wolkig
Güssing
11° / 18°
Symbol wolkig
Mattersburg
12° / 18°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
11° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Burgenland
150.000 € Schaden
Mehr als 100 Einbrüche in Serie: Täter in Haft
Neues Projekt
„Seniorentreff“: Alte Menschen treffen Schüler
Das Abenteuer ruft!
120 Kilometer im schnellen Schritt rund um den See
„Neue Eisenstädter“
„Wir glauben, dass alles in Ordnung gewesen ist“
„Krone“-Familie half!
Nach Strache-Klage: Pensionistin vor Ruin gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf