„Seniorentreff“: Alte Menschen treffen Schüler

Projekt als Partner im Pflegestützpunkt

Nikolaus Schermann, Geschäftsführer der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Burgenland wiederum betonte, dass praxisnahe Projekte, ein zentraler Bestandteil der Ausbildung sei und dass die Schüler so wertvolle Erfahrungen in der Altenarbeit sammeln können. Die Präsidentin der Volkshilfe Verena Dunst unterstrich, dass ihr Team das Projekt nicht nur begleiten, sondern auch künftig als Partner im Pflegestützpunkt Frauenkirchen weiterentwickeln würde. Das erste Treffen findet am 17. November von 13.30 bis 15 Uhr im Rathaus Frauenkirchen statt. Anmeldung ist nicht notwendig.