Mehr als 100 Einbrüche in Serie: Täter in Haft

Der Kriminaltourist ging bei seinen Coups gezielt vor. Meist kam er mit einem gemieteten Pkw aus der Slowakei über die Grenze, gleich nach dem Einbruch fuhr er in die Heimat zurück und verkaufte sofort das Diebesgut. Geldnot und Drogensucht seien das Motiv gewesen, wie der verhaftete Serientäter in der Einvernahme gestand. Im Visier hatte der 42-Jährige Wohnhäuser, Keller, Geschäfte, Container und Autos. Seine Spur zieht sich quer durch Ostösterreich.