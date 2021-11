Vierter Lockdown noch teurer als der letzte

Vor einem Jahr um diese Zeit war die heimische Wirtschaftsleistung noch massiv vom ersten Corona-Lockdown ab Mitte März bis Pfingsten 2020 beeinträchtigt. Im Vorjahr wurde der harte Lockdown über Weihnachten unterbrochen, mit entsprechend geringeren Verlusten in diesem Zeitraum. „Damit fiel der Wirtschaftsverlust in dieser Zeit nur etwa halb so hoch aus, wie in den anderen Wochen“, so Lorenz.