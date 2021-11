Lockdown: Alle Antworten zu 20 Tagen Stillstand

Wann endet er?

In 20 Tagen, also am 12. Dezember. Länger als zweimal zehn Tage darf die Regierung derart einschneidende Maßnahmen nicht verhängen, danach muss wieder der Hauptausschuss des Parlaments zusammentreten. Das wird auf jeden Fall für Oberösterreich nötig, wo der Lockdown bis 17. Dezember gelten soll. Experten fordern, das Ende nicht an ein Datum, sondern klar an eine Ziel-Inzidenz oder Ziel-Impfquote zu koppeln.