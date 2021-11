Milder Verlauf in Afrika überrascht Experten

Jüngere Bevölkerung, geringer Urbanisierungsgrad

Doch was sind die Gründe dafür? Warum haben sich die Experten offenbar verschätzt? Natürlich ist die Testinfrastruktur in den meisten Staaten nicht so gut ausgebaut wie in Europa. Dadurch werden zahlreiche Symptomlose nicht entdeckt. Dennoch glaubt Dr. John Nkengasong, Chef der Afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC, nicht, dass viele mit einer Corona-Erkrankung in Verbindung stehende Todesfälle übersehen wurden. Der Virologe aus Kamerun, der selbst eine schwere Corona-Infektion hinter sich hat und in einem BBC-Interview im Sommer betonte, dass er ohne Impfung „wahrscheinlich nicht mehr da wäre“, führt zwei wohl wichtige Gründe für die niedrigen Todeszahlen an: eine durchschnittlich viel jüngere Bevölkerung und weniger chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes.