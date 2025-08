Gaza-Demo: NGOs fordern Politik zum Handeln auf

Weltweite Proteste gegen israelisches Vorgehen in Gaza

Nicht nur in Israel, sondern weltweit fordern die Menschen laustark eine politische Kursänderung im Umgang mit Israel. Ende Juli forderten 28 Staaten – darunter Österreich – in einer gemeinsamen Erklärung Israel auf, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Zuletzt protestierten am Sonntag in Sydney tausende Menschen gegen das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza. Am Dienstagabend hat auch in Wien ein Bündnis aus mehreren NGOs zu einer Demo um 18 Uhr vor dem Parlament aufgerufen. Denn die bisherigen Taten der Regierung reichen ihnen nicht aus.