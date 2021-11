Shopping-Infarkt vor Lockdown im ganzen Land

„Guten Frequenz“ auch in Vorarlberg

In Westösterreich hat der ab Montag bevorstehende Lockdown ebenfalls zu einer hohen Frequenz der Einkaufszentren geführt. So war etwa Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum - der Messepark in Dornbirn - von der Früh weg ausgezeichnet besucht, im Innsbrucker DEZ fing der Tag „mit einer guten Frequenz“ an - mit einer weiteren Steigerung wurde am Nachmittag gerechnet. „Man spürt, dass ab Montag wieder Lockdown herrscht“, sagte Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser.