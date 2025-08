WEGA-Beamte rücken zu Einbruch in Bäckerei an

Einbruch in gleiche Filiale am Tag zuvor

Wie sich später herausstellte, hatten die beiden Tatverdächtigen bei der Wahl ihres Ziels wenig Einfallsreichtum bewiesen. Sie sollen bereits am Vortag in genau derselben Bäckerei eingebrochen sein. Gegen den 32-jährigen Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle vor. Beide Männer wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.