US-Geschäft warb mit „gelbem Stern“ für Impfgegner

Dutzende Menschen demonstrieren vor dem Geschäft

Unter dem Hashtag #Hateworks entrüsteten sich zahlreiche Internetnutzer über das Produkt. „Eure Nazi-Stern-Aufnäher sind möglicherweise das Beleidigendste und Antisemitischste, was ich je gesehen habe“, schrieb ein Nutzer auf der Facebook-Seite des Geschäfts. Es wurde dazu aufgerufen, den Shop auf Google mit nur einem von fünf möglichen Sternen zu bewerten. Der Protest übertrug sich auch in die reale Welt: So demonstrierten laut örtlichen Medien am Samstag einige Dutzend Menschen vor dem HatWRKRS-Geschäft in der Stadt Nashville. Einige von ihnen hielten dabei ein Banner mit der Aufschrift „Keine Nazis in Nashville!“ in die Höhe.