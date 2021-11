Faßmann: „Schieben keine Verantwortung ab“

Maskenpflicht ausgeweitet, Testpflicht bleibt

Für all jene, die sich entscheiden, weiterhin im Klassenzimmer Platz zu nehmen, gilt: Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, auch in den Klassen. Für die Primarstufe und Sekundarstufe 1 - also in Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen - wird zumindest ein Mund-Nasen-Schutz vorausgesetzt. In allen anderen Bereichen und für Lehr- und Verwaltungspersonal ist eine FFP2-Maske verpflichtend.