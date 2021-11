Stelzer und Haberlander zu aktuellen Maßnahmen

Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) werden am Freitag um 13.30 Uhr aktuelle Informationen zu den geplanten Coronavirus-Maßnahmen in Oberösterreich präsentieren. Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, wird es ab Montag einen österreichweiten Lockdown für Alle geben.