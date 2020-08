Kurz über Corona: „Gibt Licht am Ende des Tunnels“

In seiner Rede zur aktuellen Lage hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung in Zeiten der Corona-Pandemie bedankt. „Österreich ist bisher im internationalen Vergleich gut durch diese Krise gekommen“, sagte er am Freitagvormittag. 2020 sei bisher ein „herausforderndes Jahr“ gewesen. „Die gute Nachricht ist, es gibt langsam Licht am Ende des Tunnels.“ Laut dem ÖVP-Chef ist es aus heutiger Sicht „sehr wahrscheinlich“, dass die Menschen im nächsten Sommer zur gewohnten Normalität zurückkehren könnten. Weiters kündigte der Kanzler für das kommende Jahr ein Comeback der Wirtschaft an.