Mückstein zitiert OÖ und Salzburg zum Krisengipfel

Aufgrund der „besorgniserregenden Lage“ in den zwei Bundesländern Oberösterreich und Salzburg wird am Nachmittag ein Krisengipfel zwischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den beiden Landeshauptleuten der betroffenen Länder stattfinden. Gefragt, ob es einen regionalen Lockdown in den beiden Ländern braucht, sagte der Minister, er wolle den Gesprächen nicht vorgreifen, man wisse aber, „dass wir in einer Situation sind, in der wir Maßnahmen setzen müssen“.