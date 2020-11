Kurz bei Hersteller: Impfung wird „Game Changer“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag erneut betont, dass die Impfung gegen das Coronavirus der „Game Changer in der Bekämpfung der Pandemie“ sein wird. „Ich bin froh, dass wir mittlerweile Gewissheit haben, dass wir schon ab Jänner beginnen werden, in Österreich zu impfen, und somit im nächsten Sommer schon wieder zur Normalität zurückkehren können“, sagte er beim Besuch des Biotech-Unternehmens Polymun in Klosterneuburg.