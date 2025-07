Wien: Junge Frau (22) von Unbekannten vergewaltigt

Eine 22-jährige Frau in Wien soll Opfer eines brutalen Sexualverbrechens geworden sein. Laut Polizeiangaben sprach der bislang unbekannte Täter die junge Frau am späten Dienstagabend nahe der Schillerpromenade in Liesing in einer fremden Sprache an – nur kurze Zeit später kam es zur grausamen Tat.