Corona-Lockdown: Streit um Schulschließungen

Gewerkschafter warnen vor Durchseuchung

Unterdessen mehren sich bei den Lehrern Stimmen für eine Schließung der Schulen. Nach den Unabhängigen LehrergewerkschafterInnen (ÖLI-UG), die am Mittwoch eine zweiwöchige Umstellung auf Distance Learning vorschlugen, hat am Donnerstag auch der Sozialdemokratische LehrerInnenverein (SLÖ) ein Ende des „Zweckoptimismus“ an den Schulen gefordert und vor einer „Durchseuchung unserer Schulen“ gewarnt: „Wenn die Politik Zustände wie in Salzburg und Oberösterreich den anderen Bundesländern ersparen möchte und den allgemeinen Lockdown verordnet, darf die Schule als derzeitiges Hochrisikogebiet nicht ausgespart werden, auch wenn wir immer den Präsenzunterricht präferiert haben.“