Kärntens FPÖ-Chef Angerer gegen Corona geimpft

Samstag, so gegen zehn Uhr, im Porcia-Center in Spittal an der Drau: Dutzende Oberkärntner warten auf ihre Corona-Impfung. Mittendrinnen ein prominentes Gesicht: Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer. Es spricht sich natürlich wie ein Lauffeuer in Oberkärnten herum, dass sich der Chef der sehr impfkritischen FPÖ sein „Jaukerl“ abholte. Angerer bestätigt es: „Ja, es stimmt. Ich habe mich tatsächlich am Samstag in Spittal impfen lassen.“