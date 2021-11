Berufsrettung Wien: 2,5G oder kein Dienstantritt

Novelle lässt ausnahmsweise Antigentests zu

Die Verordnung lasse zudem keine Antigen-Schnelltests zu, so Huber am Montag - allerdings stellte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Abend aufgrund der Verzögerungen bei den PCR-Testungen klar, dass ausnahmsweise Antigentests gelten, sollte das PCR-Ergebnis länger auf sich warten lassen oder gar keine PCR-Testmöglichkeit zur Verfügung stehen.