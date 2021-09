Hofer: „Bin überzeugt, dass eine Impfung schützt“

Köstinger: „FPÖ-Propaganda schuld an niedriger Impfquote“

Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) machte unterdessen am Mittwoch die „Anti-Impf-Propaganda“ der FPÖ für die vergleichsweise niedrige Impfquote in Österreich verantwortlich. Wenn die Blauen rund um Kickl nicht wiederholt die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung in Frage stellen würden, „wäre die Impfquote in Österreich höher und wir könnten weitere Lockerungsschritte - wie etwa in Dänemark - durchführen“, so Köstinger.