FPÖ-Funktionär überlebt Covid, Kickl schweigt

Mit einem schockierenden Posting hat der steirische FPÖ-Funktionär Michael Wagner am Sonntag aufhorchen lassen: Der 28-Jährige gab bekannt, schwer an Corona erkrankt zu sein und sich nun so bald wie möglich impfen lassen zu wollen. Sein Gesinnungswandel in Sachen Impfung dürfte innerhalb der Partei unterschiedlich aufgenommen werden: Während Norbert Hofer öffentlich „Alles Gute“ wünscht, hüllt sich Herbert Kickl bislang in Schweigen.