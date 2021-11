Haimbuchners Abrechnung mit der Corona-Politik

Wollen Sie das Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Ihrem Regierungspartner in Oberösterreich, das wir in der Sonntags-Krone gebracht haben (siehe der Link hier) in irgendeinem Aspekt kommentieren?

Nur, dass mich die Frage an ihn verwundert hat, ob Pandemiemanagement mit der FPÖ als Koalitionspartner möglich ist. Inzidenzzahlen sind nicht das neue Maß von guter Politik, nicht einmal in einer Pandemie. Wir können in einem Jahr gerne darüber reden, wo welches Bundesland steht, bei der Migration und Integration durch Deutschpflicht, bei der Unterstützungsleistung für junge Familien im Wohnbau und auch bei den Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ich hoffe man fragt dann auch, ob es deshalb in Oberösterreich so gut läuft, weil man mit der FPÖ regiert.