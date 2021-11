Trotz Forderung: Geimpften-Lockdown „kein Thema“

Österreich befinde sich derzeit in einer „Notlage”, analysierte der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntag in der „Krone”. Es brauche nun einen Notstopp in den Corona-Hotspots Oberösterreich und Salzburg, fasste er dabei auch die Forderung vieler Experten nach einem allgemeinen Lockdown zusammen.