FPÖ-Mandatar wurde eiskalt vom Wirt abserviert

PCR-Test hätte ausgereicht

Beim Gemeindeverband will man diese Ausrede nicht gelten lassen: „Die aktuellen Maßnahmen sind allgemein bekannt“, heißt es. In einer Amtsstube wäre ein PCR-Test ausreichend gewesen. So war die Zutrittskontrolle aber Sache des Wirts. „Und es ist gut, dass genau kontrolliert wird“, sagt Verbandsobmann Alfred Riedl. Für die Freiheitlichen ein Skandal: „Beschämend mit welcher Dreistigkeit gewählte Mandatare an der Ausübung ihres Amtes gehindert werden“, so Landesparteisekretär Andreas Bors.